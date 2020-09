The Smashing Pumpkins está listo para el lanzamiento de su nuevo álbum doble titulado Cyr, el cual estará disponible a finales de este año y del cual ya pudimos escuchar los sencillos “Cyr” y “The Colour of Love”.

Hoy, Billy Corgan y compañía han estrenado dos canciones más de su nuevo álbum de estudio, para el deleite de todos sus fans que, de por sí, ya están bastante emocionados con este lanzamiento.

Las dos nuevas canciones de The Smashing Pumpkins corresponden a “Confessions of a Dopamine Addict” y “Wrath”, y nos dan un vistazo más al sonido alternativo y amigable que conocimos en sus estrenos previos.

Cabe mencionar que el nuevo álbum de The Smashing Pumpkins cuenta con tres cuartas partes de la alineación original, incluyendo a James Iha y Jimmy Chamberlin, quienes regresaron con Billy Corgan desde el pasado álbum Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. de 2018.

¡Escucha a continuación las dos nuevas canciones de The Smashing Pumpkins! Cyr estará disponible el 27 de noviembre y ya lo puedes pre-ordenar aquí.