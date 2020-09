Dejar a tu hermana menor sin propiedades, y presentarla al obscuro mundo de las deudas y los abusos de poder por parte de monopolios y bancos, no debería hacerte sentir mal porque con el nuevo juego de Monopoly inspirado en ‘The Mandalorian‘: “This is the way”.

Planeado para liberarse en el próximo mes de octubre y con un costo de $40 dólares, este increíble tablero que nos colocará en el mundo de la serie, contará con diferentes figuras que dará vida a la poderosa Cara Dune, al sabio Kuiil, y hasta al terrible Moff Gideon.

¿Quieres jugarlo? ¡Checa el link de Hasbro y aparta tu tablero de Monopoly! Recuerda, ser implacable en este juego “is the way…”.