Recientemente en una entrevista para ‘The Telegraph‘, Kit Harrington habló acerca de su futuro como actor y el resultado de haber interpretado a Jon Snow durante 8 temporadas en la clamada serie de televisión ‘Game Of Thrones’.

¿Lo interesante? Kit Harrington parece no estar tan orgulloso de haber dado vida a Jon Snow y no tanto porque el personaje no le guste, sino porque personalmente él cree que los hombres de hoy en día viven en un bloqueo emocional donde demostrar sus sentimientos parece “débil”, y personajes como Jon, cuya narrativa es callada, reservada y al mismo tiempo “heroica“, sólo perpetúa esa clase de ideas en la mente de los hombres.

“Deberíamos poder hablar de nuestros sentimientos. Deberíamos poder expresarnos y compartir más entre nosotros. Sin embargo, creo que tenemos un bloqueo emocional que fue heredado desde nuestros tatarabuelos en la segunda guerra mundial, y así se ha perpetuado con el paso del tiempo”.

Así que no habrá más papeles “machitos” en la carrera de Harrington, quien parece estar dispuesto a dejar su clásica y cómoda línea en películas y series de “guerra“, para pasar a otra tangente artística.