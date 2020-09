El nu metal es uno de los géneros más señalados dentro de la esfera del rock, y en muchas ocasiones no se habla muy bien de su música ni de sus exponentes.

Es por eso que, a dos décadas del surgimiento de este nuevo estilo del metal, millones de fans se sienten, digamos, avergonzados de haber sido parte de esta peculiar corriente, comandada por actos como Korn, Limp Bizkit, Linkin Park, System of a Down y, en su momento, Deftones.

Y hablando de Deftones, Chino Moreno (vocalista y líder de la banda) se sentó con el sitio Vulture para ofrecer una entrevista de cara al lanzamiento de su nuevo álbum Ohms, la cual, en su recta final, tocó el tema del nu metal.

Al ser abordado sobre el tema del nu metal y el hecho de que sus fans se avergüenzan de escuchar este género, Chino Moreno compartió las siguientes palabras:

Ellos [los fans] siempre se han agachado. Siempre sintieron culpa de escuchar algunas cosas. No creo que creo que sea por nosotros, pero definitivamente sí es por Limp Bizkit y m*erdas como esas. Pienso que los c*brones se avengonzaban de escuchar esas cosas.

Más adelante, añadió:

No puedes negarlo. [el nu metal] es estúpidamente bueno, gran parte de él, pero en aquel entonces se sabía que era estúpido. Es decir, escucha las letras. Son estúpidas. Pero en retrospectiva no dices “no puedo creer que escuchaba eso”. Más bien, dices “no, lo escucho y sabía que era tonto, pero te gustaba”. Y eso está bien. Nadie se debería sentir avergonzado por cosas tontas que le gustan, solo no era tan brillante antes.

Chino Moreno