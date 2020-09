No, no se trata de la ciudad o de una nave; mucho menos de un set con edificios y explosiones. Lo que LEGO quiso hacer en esta colaboración con Disney fue básicamente apuntar por ese personaje que todos quieren y adoran de ‘The Mandalorian‘ para crear un lanzamiento único: un Baby Yoda a escala.

Conformado por 1,073 piezas y con un costo de $1,599.00 mxn, este Yoda LEGO llega en un momento bastante preciso previo al estreno de la próxima temporada de ‘The Mandalorian’.

¿Quieres pre-ordenarlo? El lanzamiento será hasta octubre, pero tú puedes ir dando click aquí y apartar tu Baby Yoda.