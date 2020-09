¡Fanáticos de David Bowie, alegraos! Pues se ha anunciado que una selección de imágenes raras e inéditas del talentoso artista durante una de sus giras a principios de los años setenta aparecerá el próximo mes en una exposición en el Museo y Galería de Arte de Brighton.

Tomadas por su amigo de la infancia, Geoff MacCormack, cada fotografía captura de manera experta el apogeo creativo y artístico de Bowie mientras se encontraba de gira con su banda de apoyo, The Spiders From Mars. Cabe destacar que en aquella época, MacCormick no tenía experiencia alguna como fotógrafo, y fue invitado a unirse al tour de tres años de duración abandonando su trabajo anterior como consultor de espacios publicitarios para empresas de construcción en Londres.

Las imágenes incluyen algunas instantáneas de la película The Man Who Fell to Earth, protagonizada por David Bowie, así como escenas en el Trans-Siberian Express y otras tomas íntimas nunca antes vistas.

La exposición, que consta de 60 tomas de principios de los setenta titulada “Rock‘ n ’Roll With Me Bowie / MacCormack 1973-76”, se llevará a cabo del 17 de octubre al 6 de junio en el Brighton Museum and Art Gallery.