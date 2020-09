Va sencilla: el mundo está muy raro y el 2020 lo hizo todavía más.

Pero no por eso deberíamos estar sufriendo tanto. Al menos eso es lo que Trent Reznor cree, y es que después de hacer un análisis tan profundo acerca de todo lo que está sucediendo, el líder de NIN llegó a la conclusion de que el 2020 no ha sido el año más raro; más bien, la vida ha sido muy rara en general.

Prueba de ello es su nueva línea de merch con referencias a canciones cómo “Shit Mirror” y “Everyday is exactly the same”, con las cuáles ha creado playeras que logran atinar títulos y frases provenientes de toda su discografía, en diseños que denotan lo vacío y acabado que está el discurso de credibilidad del gobierno estadounidense en el mundo pandémico de este 2020.

¿La intención? Hacernos reír poquito. ¿Lo que logran? Es más bien deprimirnos y enseñarnos que el mundo siempre ha estado bastante bizarro y que por mucho que queramos distanciarnos, “We’re In This Together”.

¡Chequen la mercancía dando click aquí!