Si bien aún no podemos disfrutar de las presentaciones en directo de Tame Impala como parte de una gira mundial de estadios (como el show que tenían programado en la CDMX 💔) dados los tiempos de pandemia, Kevin Parker se las ha arreglado para continuar con la promoción de The Slow Rush, su más reciente material discográfico; y el día de ayer regresó al formato de programas de televisión nocturnos para lograr su cometido.

Parker, en compañía del denominado Tame Impala Soundsystem (conformado por Jay Watson y Dom Simper) regresaron para engalanar la sección musical de The Tonight Show con Jimmy Fallon, e interpretaron el sencillo “Borderline”.

Muy parecido a lo que ofrecieron durante su más reciente participación en las sesiones de Tiny Desk, el conjunto australiano se valió únicamente de samplers y secuenciadores para emular el sonido de guitarras o baterías, que como se puede apreciar en el video, no están presentes en la ejecución.

Mientras tanto, el proyecto continúa lanzando constantemente nuevas ofertas musicales ligadas a The Slow Rush. Recientemente Four Tet debutó con un remix de “Is It True” tras el lanzamiento del video oficial de la pista; y luego, Kevin Parker ofreció otro mix de “Guilty Conscience” de 070 Shake.

A principios de este año, Parker estrenó “Is It True” en The Late Show With Stephen Colbert, mientras que en Jimmy Kimmel Live! tocó “Breathe Deeper” y “Lost in Yesterday”.