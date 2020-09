Luego de 8 años de su última actualización, la famosa revista estadounidense Rolling Stone ha actualizado el listado de los 500 mejores álbumes de toda la historia, en donde la ola latina e hispanohablante hace su triunfal entrada con la inclusión de discos, relativamente nuevos, que representan a todo un género y región.

La catalana super-estrella Rosalía obtuvo la mejor posición de todos, quedándose con el puesto número 315 gracias a su segundo material de estudio, El Mal Querer (2018), que de acuerdo a la revista “no solo incorporó la tradición centenaria de la música flamenca, sino que también la enloqueció, usando el poder de los 808 y un montón de breaks”.

A Rosalía le sigue la estrella latina, Bad Bunny, quien se colocó en la posición número 447 con su álbum debut X100PRE , y que de acuerdo a la revista, es “el intento del artista puertorriqueño de cortejar a los oyentes nuevos en los sonidos latinos, pasando por el trap, el reggaetón, el dembow, el synth-pop e incluso el pop punk, con la ayuda de embajadores anglofónicos como Diplo y Drake“.

Además de ellos, el clásico del reggaetón, Barrio Fino (2004) de Daddy Yankee logró adjudicarse el puesto número 473; mientras que la colombiana Shakira lo logró por poco gracias a ¿Dónde están los ladrones? (1998) con la posición 496.

Estos artistas hispanos y latinoamericanos se unen a otros de talla internacional, como Billie Eilish, Lorde, Kendrick Lamar, Kanye West, Bon Iver o Taylor Swift, quienes también lograron establecerse en el conteo con algunos de sus materiales más recientes.

Y pasando al cuadro de honor, el Top 10 de los mejores discos de toda la historia musical queda de la siguiente manera, del primero al décimo: What’s Going On (1971) de Marvin Gaye, Pet Sounds (1966) de The Beach Boys, Blue (1971) de Joni Mitchell, Stevie Wonder con Songs in the Key of Life (1976), The Beatles con Abbey Road (1969), Nirvana con Nevermind (1991), Fleetwood Mac con Rumors (1977), Prince con Purple Rain (1984), Bob Dylan con Blood On the Tracks (1975) y Lauryn Hill con The Miseducation of Lauryn Hill (1998).