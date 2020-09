Un par de meses atrás les contamos sobre la próxima precuela de Game Of Thrones, historia que se remontará 150 años antes de lo visto en la galardonada serie de HBO; y que de momento ha mantenido los pormenores de la producción bastante bien guardados.

Y a dos meses de las primeras noticias en torno a House Of The Dragon (nombre tentativo de la precuela) el jefe de programación de HBO, Casey Bloys, confirmó a través de Screen Rant que el programa estará disponible en algún punto del 2022 acallando los rumores que sugerían que el proyecto se instalaría en un hiato indefinido debido a la pandemia por el Coronavirus.

Se sabe que la primera temporada de House Of The Dragon estará compuesta por 10 episodios e inspirada en la novela Fire & Blood de George R.R. Martin publicada en 2018 y que cuenta la historia de la Casa Targaryen. El libro abarca casi mil años y aproximadamente cien monarcas, por lo que no está claro en qué parte se centrará la serie. La historia original narra la guerra civil que derrocó al imperio Targaryen en Westeros antes de que utilizaran a sus feroces dragones como arma de dominación territorial.

Los detalles sobre el esperado reparto que protagonizará House Of The Dragon aún son desconocidos (aunque se sabe que el proceso de casting continúa en marcha). El piloto inicial será dirigido por Miguel Sapochnik (quien, por cierto, es el genio detrás de The Battle of the Bastards) junto a Ryan Condal (Colony) quien hará las funciones de productor ejecutivo.