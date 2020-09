Fue bueno mientras duró, y honestamente Daniel Craig hizo lo que tenía que hacer bajo la piel del agente 007. Sin embargo, es momento de una nueva era y para esta misma es posible que Tom Hardy tome el relevo del espía que nos sedujo a todos desde el lanzamiento de su obra literaria en el ’53.

Mientras que durante varios años ya se ha especulado que actores como Idris Elba ó Tom Hiddleston tomarían el papel, es a través de ‘The Vulcan Reporter’ que ahora los rumores parecen hacerse cada vez más certeros en cuanto a la participación de Hardy.

Pero, ¿está confirmado? No, ojo, cabe aclarar que estos siguen siendo rumores de “fuentes confiables” que, por naturaleza, no se pueden revelar. Sin embargo, medios como The Vulcan Reporter rara vez se han equivocado y es posible que el siguiente en interpretar al agente especial de la Mi6 sea Tom.

¿Se lo imaginan?