Un par de días atrás te contamos sobre la nueva colaboración entre Netflix y Nintendo, que verá a la compañía de streaming sumar a su catálogo una adaptación live-action de The Legend of Zelda, muy al estilo de los debatidos remakes de Disney.

De momento, no se cuenta con ninguna certeza sobre el nuevo proyecto. Sitios como Giant Freaking Robot aseguran que el primer nombre que resuena con fuerza para adoptar el papel protagónico de “Link” sería nada más y nada menos que Tom Holland; aunque como algunos apuntan, no se sabe si sería viable dada la apretada agenda del joven actor.

Ahora, otro rumor en torno a la adaptación para la pantalla chica de The Legend of Zelda ha surgido, y versa sobre su trama.

De acuerdo con lo informado por We Got This Covered, los involucrados en la producción están buscando usar dos juegos específicos de la serie, Twilight Princess y Breath of the Wild, como base del proyecto.

Como cualquier fan sin duda sabrá, este último título aún no se ha colocado oficialmente en la intrincada línea de tiempo de Zelda, con comentarios previos de los creadores que implican que la entrega más reciente existe en su propia continuidad.

Se dice que la película utilizará principalmente a Twilight Princess como base para su historia, mientras que solo mezclará algunos elementos de Breath of the Wild.

Entonces, no espera una adaptación directa de ninguno de los juegos. Más bien, algo que combine ambos. Habrá que esperar.