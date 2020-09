Para nadie es un secreto que Interpol, el trío neoyorquino liderado por Paul Banks, mantiene una relación muy cercana y amorosa con el público mexicano; pero quizás lo que algunos no sepan es que el vínculo entre ambos tuvo un arranque algo accidentado, sucedido hace 15 años en las inmediaciones de la Colonia Nápoles, en la Ciudad de México.

En aquel entonces, Interpol solamente tenía publicados dos discos, Turn On The Bright Lights del 2002 y Antics del 2004; sin embargo, muchos coincidirán en que son los materiales más importantes de su carrera con sencillos como “Slow Hands”, “Obstacle 1”, “Narc” o “Not Even In Jail”.

La fecha prometida para que los fanáticos nacionales de Interpol se encontraran por primera vez con Paul Banks (que en aquel entonces tenía tan solo 27 años de edad) y compañía era el 5 de septiembre del 2005. ¿El lugar? El insuficiente “Salón Mexica” del WTC; mucho antes de que siquiera se contemplara la posibilidad de tener un Pepsi Center en la ciudad.

La productora nacional -e independiente- que apostó por la primera visita de Interpol a México fue Noiselab; quienes nunca imaginaron que el conjunto, relativamente indie, podría tener semejante poder de convocatoria.

Luego de horas de espera a las afueras del recinto (con una fila kilométrica que se extendió por varias cuadras); apretujados y sudorosos, el concierto arrancó con “Next Exit”. El endeble “Salón Mexica” no estaba preparado para el magnetismo de los llamados “Joy Division de nuestra generación”; pero a pesar de todo, el recital concluyó como se esperaba luego de 15 temas, un encore, y muchos empujones y alaridos.

Aleccionados por lo sucedido, Noiselab tuvo que abandonar el sueño independiente y se alió con la trasnacional OCESA, y unas semanas después, el 22 de septiembre de 2005, ofrecieron un segundo concierto de Interpol mucho mejor organizado bajo el domo de cobre del Palacio de los Deportes, ¿nada mal para una primera visita, no?

Hoy recordamos aquella gloriosa y desenfrenada primera cita con Interpol en México escuchando “Not Even In Jail” desde el Palacio de los Deportes 2005, ya que los videos desde el “Salón Mexica” son una reliquia difícil de encontrar.