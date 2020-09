Por ahí suelen decir que la tercera es la vencida; y todo parece indicar que el muy anticipado remake live action de Your Name, el filme romántico del japonés Makoto Shinkai, finalmente ya puede presumir que tiene un nuevo director.

De acuerdo a lo informado por Deadline, Lee Isaac Chung, ganador de la más reciente edición del Festival de Cine de Sundance por su largometraje dramático Minari (2020), estará al frente de la adaptación de Your Name que hasta el momento, no ha confirmado reparto alguno.

Isaac Chung se perfila como el tercer director y guionista del remake live action del drama japonés, luego de que Emily V. Gordon de The Big Sick y Eric Heisserer de Arrival trabajaran anteriormente en los borradores. La película será producida por Bad Robot -la compañía de J.J. Abrams (Star Wars)- en compañía de Genki Kawamura, el productor original de la cinta animada del 2016.

Por su parte, Toho se encargará de la distribución del filme en Japón, mientras que Paramount Pictures hará lo propio en el resto del mundo. Your Name cuenta la historia de dos adolescentes que se dan cuenta de que están intercambiando cuerpos, y deben trabajar juntos cuando ocurre un desastre inminente.