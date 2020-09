El próximo 8 de diciembre se cumplen 40 años del infame asesinato de John Lennon, uno de los crímenes más famosos del último siglo, el cual fue perpetrado por Mark Chapman, afuera del departamento del ex–Beatle en Manhattan, Nueva York.

Hoy, Mark Chapman continúa en su celda en la prisión correccional de Attica, donde recientemente tuvo una audiencia para solicitar, por décima vez, su libertad condicional.

Lamentablemente para Chapman, su solicitud fue negada por el tribunal, pero lo que destacó de esta audiencia fueron las palabras que el criminal compartió, referente al acto que cometió y que terminó con la vida de John Lennon.

Durante dicha audiencia, realizada el pasado 19 de agosto, Mark Chapman se disculpó con Yoko Ono por lo que él llamó “un acto despreciable”.

Solo quiero reiterar que me disculpo por el crimen que cometí. No tengo excusa, fue por gusto propio. Pienso que el peor crimen que puede haber es hacerle daño a una persona inocente. Él [John] era extremadamente famoso. No lo asesiné por su personalidad o por la persona buena persona que era. Era un hombre de familia. Un ícono.

Mark Chapman