Sin lugar a dudas, una de las rupturas más dolorosas y polémicas del mundo de la música es la que puso fin a los ídolos del rock The Smiths, ocurrida en 1987 y que, desde entonces, solo ha aumentado el mito alrededor de una reunión de la banda.

Hoy, más de tres décadas después del final de The Smiths, se han confirmado los planes de llevar a la pantalla grande la historia detrás de esta ruptura, con la nueva película Shoplifters of the World.

De acuerdo con información de NME, Shoplifters of the World será un drama inspirado en los eventos reales sobre la separación de Morrissey y compañía, pero será contado desde la historia de cuatro jóvenes de los 80’s que terminan devastados por esta repentina ruptura.

La película será protagonizada por Joe Manganiello, Ellar Coltrane, Helena Howard y Elena Kampouris, quienes estarán al mando del director Stephen Kijak, quien también se encargó de escribir el guión de la película.

Y eso no es todo, la película Shoplifters of the World incluirá 20 canciones de The Smiths en su banda sonora, totalmente remasterizadas, así que el soundtrack de la película será un verdadero objeto de colección para todos los fans de la banda.

Aún no hay fecha de estreno para Shoplifters of the World, pero el propio director ha mencionado que su llegada podría ocurrir en los primeros meses de 2021.