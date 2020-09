Recientemente Maynard James Keenan, quien hizo énfasis en lo insorpotable que puede ser para él estar bajo la mira de teorías de conspiración y otras ideas locas que sus fans suelen tener con relación a su música, aprovechó la ocasión para avisarnos que Puscifer volvería con música nueva.

Hoy, podemos confirmar que esto es 100% cierto y que el próximo 30 de octubre el mundo conocerá un siguiente disco de la banda bajo el título de ‘Existencial Reckoning‘ (un nombre muy adecuado para la crisis mental que atravesamos todos en esta pandemia).

Para dicho anuncio, Maynard ha decidido liberar junto con la noticia un primer sencillo titulado “The Underwhelming” que es tan complejo como interesante, y denota no sólo una evolución acertada en el concepto sonoro de Puscifer, sino que también mantiene la esencia de la que tanto nos enamoramos con ‘”V” is for vagina’ en el 2007, y del que nos quedamos con más ganas en el 2015 con el release de ‘Money Shot’.

El disco saldrá vía Alchemy Recordings y al parecer, Maynard no busca separar tanto el discurso que ha inyectado con lo nuevo de Tool a esta nueva producción, pues la reflexión entorno a nuestros apocalípticos tiempos sigue en pie y se puede notar con “The Underwhelming”.

¡Escúchenlo por acá!