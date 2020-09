Un par de semanas atrás, el cineasta franco-canadiense Denis Villeneuve (Blade Runner) ofreció el emocionante avance oficial de Dune, su próxima película de ciencia ficción épica basada en el libro del mismo nombre de Frank Herbert, y que cuenta con las actuaciones estelares de Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Dave Bautista, entre otros.

Desde entonces, el trailer ha sido visto por unas 24 millones de personas quienes pudieron identificar casi de inmediato que el metraje es sonorizado por una reversión de “Eclipse”, el décimo y ultimo corte de The Dark Side Of The Moon de Pink Floyd.

El responsable de la banda sonora de Dune es nada más y nada menos que el ganador del premio Oscar Hans Zimmer (Gladiator, Inception), cuyo proceso creativo del enigmático cover fue revelado recientemente vía Variety.

Debido a las restricciones impuestas por la pandemia del Coronavirus, Zimmer dirigió a través de FaceTime un coro de 32 personas -socialmente distanciadas- quienes con la ayuda de pods especiales de grabación lograron ofrecer una nueva versión del clásico de Pink Floyd. Grabaron en grupos de cuatro, y 12 de ellos cantaron la letra de “Eclipse” mientras que el resto se encargó del increíble arreglo vocal.

“Seguimos todos los protocolos [COVID-19]”, dijo Boddicker. “Todos usaban máscaras, excepto cuando estaban en sus cubículos separados, divididos por vidrio, todos con sus propios micrófonos, y todo se limpiaba entre sesiones” Dijo Edie Lehmann Boddicker, mano derecha de Zimmer, con quien también trabajó en El Rey León.

Además de los protocolos de seguridad, Boddicker ofreció detalles sobre el tipo de efecto al que Zimmer quería llegar, asegurando que el coro “no suena de este planeta”.

“Quería rendir homenaje al sonido original, muy refinado, un poco espaciado, para que la voz no sonara urgente. Hay una especie de alegría en la pista, mucha esperanza. No es abatido, solo muy pacífico y no suena a este planeta “.

Y todo parece indicar que la unión de Pink Floyd y Dune parece haber beneficiado a ambas partes. El tráiler ya ha sido visto más de 24 millones de veces y, después de su lanzamiento, las ventas digitales de “Eclipse” aumentaron en un 1,750 por ciento.