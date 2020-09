Rage Against the Machine ha vuelto a consentir a sus fans con un emocionante video de archivo, el cual llegó hasta su página oficial de Facebook el día de ayer, Jueves 17 de septiembre.

Y justo en el marco de esta fecha, Rage Against the Machine desempolvó un video grabado el mismo día, pero hace 24 años, durante un concierto de la banda que tuvo lugar en el Aragon Ballroom de Chicago, Illinois, en los EE. UU.

En el video, el cual compartimos a continuación, podemos ver una poderosa interpretación de Rage Against the Machine de la canción “Down Rodeo”, original del álbum Evil Empire de 1996, grabada con audio original y multi-cámara.

Durante este concierto, el cual formó parte de la gira promocional de su segundo álbum Evil Empire, RATM ofreció una selección de 15 canciones que incluyó también buen parte de su homónimo álbum debut, incluyendo los clásicos “Freedom”, “Killing in the Name” y “Know Your Enemy”.

Anteriormente, Rage Against the Machine publicó en su canal oficial de YouTube su histórico concierto en México de 1999, en su totalidad y completamente gratis.