El día de ayer, Jueves 17 de septiembre, se dio a conocer la lista de ganadores del premio Emmy, el cual reconoce lo mejor que hemos visto en la pantalla chica durante el último año.

Y como parte de los galardones anunciados, Trent Reznor y Atticus Ross se coronaron en las categorías de Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie or Special y Outstanding Music Composition and Outstanding Original Music & Lyrics, ambos por su trabajo en la serie Watchmen de HBO.

Lo más importante de todo esto es que el nuevo Emmy de Trent Reznor no solo es un premio más para su vitrina de trofeos.

El nuevo galardón del fundador de Nine Inch Nails se suma a sus premios Grammy y a su Oscar, lo cual lo coloca más cerca de obtener el status de EGOT; es decir, aquel que ha ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Además, no olvidemos que Trent Reznor también tiene un Globo de Oro.

En respuesta a su premio Emmy, Trent Reznor compartió que “quiero agradecer a la Academia Televisiva por el reconocimiento, significa mucho para nosotros y realmente lo agradecemos. Estamos muy orgullosos de involucrarnos en un show tan relevante, inteligente y retador”.

Escucha a continuación “The Way It Used to Be”, la canción que le mereció el premio Emmy a Trent Reznor y Atticus Ross.