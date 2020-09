Hace pocos días, The Smashing Pumpkins nos sorprendió con el estreno de dos nuevas canciones tituladas “Cyr” y “The Colour of Love”, las cuales formarían parte de un nuevo álbum, del cual no se reveló ningún detalle.

El día de hoy, el veterano grupo comandado por Billy Corgan ha compartido todos los detalles de su nuevo álbum de estudio, el primero en dos años, y aquí los compartimos en su totalidad.

El nuevo álbum de The Smashing Pumpkins se llamará Cyr y vendrá en formato doble con 20 nuevas canciones; estará disponible el próximo 27 de noviembre de este mismo año.

Cyr se convertirá en el décimo primer álbum de estudio de The Smashing Pumpinks, pero más importante que eso, será el segundo álbum desde que Billy Corgan se reunió con los miembros originales James Iha y Jimmy Chamberlain, con quienes hizo el álbum Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. de 2018.

