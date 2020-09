Y vaya que 2020 ha sido el fin de muchas eras: tras 9 años de haberse convertido en la necesaria, correcta y tecnológicamente avanzada versión futurista del clásico Game Boy, el Nintendo 3DS –que además fungió como un parteaguas para el concepto de consolas móviles de alto rendimiento– ha sido oficialmente descontinuado.

Y después de casi una década de revolucionar el mundo del gaming, Nintendo no ofreció un sólo comunicado ó comentario al respecto; es más, ni siquiera un tweet o mención en su newsletter oficial para avisar que detendrían su producción durante el segundo semestre del 2020.

La compañía japonesa sólo detuvo todo, lo retiró del mercado y de la manera fúnebre y silenciosa, mataron a una de las consolas que las mantuvo a flote tras el fiasco que fue el Nintendo Wii, al anunciar únicamente en su sitio web que ya no tenían en existencia, y retirarlo de todas las demás tiendas digitales aliadas a la marca que se dedican a distribuir sus consolas.

Lo sentimos mucho, 3DS, New 3DS, New 3DS XL, New 2DS XL y 2DS, pero después de 75 millones de unidades vendidas, Nintendo ni siquiera te dio un último adiós.

Y a todos los fans de la consola pues, aférrense a la suya, porque en unos años es posible que se convierta en un objeto invaluable.