Luego de más de 25 años de trayectoria, 9 materiales de estudio y cientos de arenas abarrotadas al rededor del mundo; resulta un poco lógico pensar que Dave Grohl, líder de Foo Fighters, fantasee de vez en vez con la idea de dejarlo todo y comenzar una nueva vida más sedentaria, al lado de su amada familia. Así lo aseguró el cantante de 51 años de edad, en entrevista con Brian Johnson de AC / DC para el documental de Sky Arts, Brian Johnson Meets Dave Grohl.

“Es una especie de broma local con todos en mi vida en la que después de haber estado en la carretera durante un año y medio, llego a casa de la gira y digo: ‘Nunca volveré a hacer eso. Eso fue todo. Esta fue la última. Nunca más”, dijo.

Sin embargo, el intérprete de “Learn To Fly” o “All My Life” no tardó mucho en reconsiderar, asegurando que no pasa mucho tiempo (“después de un mes y medio“) para volver a escribir canciones, hacer un nuevo álbum, y repetir todo el proceso una vez más.

Previo al estallido de la pandemia del Coronavirus, Foo Fighters se encontraban en medio de las celebraciones por su 25 aniversario, que sería rememorado con un nostálgico tour en camioneta recorriendo las mismas ciudades que visitaron en su primera gira, hace más de dos décadas.

Por otra parte, el esperado seguimiento de Concrete And Gold del 2017 ha decidido dejarse en pausa durante este tiempo de incertidumbre, pero de acuerdo a Dave Grohl, será “como el ‘Let’s Dance’ de David Bowie”.