Bonnaroo, uno de los festivales más grandes y populares de EE. UU. (junto con Coachella, Lollapalooza y Austin City Limits), ha anunciado su próxima edición virtual la cual se realizará con un livestream de tres días en YouTube, totalmente gratis.

El livestream de Bonnaroo se realizará del 24 al 26 de septiembre y contará con las transmisiones de conciertos de archivo de Alabama Shakes, Beastie Boys, Dave Matthews and Friends, Jack White, James Brown, Metallica, My Morning Jacket, Run the Jewels, Tears for Fears, The White Stripes, The xx, entre otros.

Además, la celebración virtual de Bonnaroo tendrá apariciones en vivo de nombres como Action Bronson, Chali XCX, A-Trak, David Lynch, Hayley Williams, Adrian Belew, entre otros.

Los horarios de transmisión del livestream de Bonnaroo serán anunciados próximamente en el sitio oficial del festival, y mientras tanto, puedes revisar el impresionante line-up a continuación.