No es ningún secreto que Liam Gallagher es amante de utilizar Twitter para causar polémica. Sin embargo, muy de vez en vez el líder de Oasis decide tomarse el tiempo para poder conversar más amablemente con su público.

¿La última? Tal parece ser que Liam compartió sus preferencias musicales con aquellos que le preguntaban si prefería a uno u al otro.

Al principio, The Smiths derrotó a The Cure en el 1er round. Sin embargo, el reino no les duraría mucho en la siguiente ronda:

The smiths — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 8, 2020

Una vez que Liam compartió su preferencia por The Smiths, alguien más decidió ponerlos a competir con The Stone Roses, quienes además de ser unos grandes , han compartido tiempo con los Gallagher en el pasado, así que la respuesta fue obvia pese a que se le cuestionó la postura de Ian Brown frente a la pandemia y demás (misma que no contestó).

Stone roses — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 8, 2020

NO LOCKDOWN NO TESTS NO TRACKS NO MASKS NO VAX #researchanddestroy — Ian Brown (@ianbrown) September 5, 2020

¿Lo mejor? Cuando se le cuestionó que a qué artista de los 90 reviviría de ser posible .

100% la respuesta fue un gancho hilarante y que por alguna razón no nos esperábamos pero vaya, ¡Qué obvio era!