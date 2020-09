Te guste su música o no, seguramente en más de una ocasión has escuchado -y hasta cantado- alguna de las canciones de Mon Laferte, la música y compositora chilena de 37 años de edad y quien desde el 2007 radica en México, cosechando una impresionante carrera como solista que le ha valido nominaciones en los premios Grammy, Billboard, MTV, entre otros.

Temas como “Tu Falta de Querer” “Si Tu Me Quisieras” o “Amor Completo” se han convertido en clásicos instantáneos (principalmente para aquellos con el corazón roto); pero quizás lo que no muchos sepan sobre la cantante es que no siempre le dedicó sus composiciones al corazón, y que de hecho, transitaba una senda mucho más “oscura”.

Luego de haber estudiado en el Conservatorio de Música de Viña del Mar, Chile, y de haberse quedado con la tercera posición del reality show Rojo, Laferte emigró a territorio nacional y el proyecto que le abrió las puertas de la escena musical local fue Mystica Girls, conjunto capitalino de nada más y nada menos que de heavy metal.

¡Así como lo escuchas! antes de disparar esas balas venenosas al corazón de sus admiradores, Mon tocaba en una girl band de metal que comenzó actividades por allá del 2005 como una agrupación de covers a Iron Maiden, Metallica o Machine Head. Actualmente, Mystica Girls sigue en activo, claro, con algunos cambios en su alineación.

Y es que Norma Monserrat Bustamante Laferte nunca ha negado sus orígenes metaleros/rockeros, pues considera al género como piedra angular de su música aún así haya cambiado los riffs pesados por dulces baladas en guitarra acústica.