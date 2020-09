El pasado fin de semana, The Killers subió hasta lo alto de una azotea en Las Vegas, su ciudad de origen, para dar un concierto especial el cual se transmitió a través de la BBC Radio 2.

El corto concierto, de apenas cinco canciones, se realizó en la azotea del Caesar’s Palace de Las Vegas, Nevada, y el setlist incluyó dos canciones de su ya aplaudido nuevo álbum titulado Imploding the Mirage, así como tres clásicos como “When You Were Young”, “Mr. Brighside” y “Human”.

Mira a continuación esta peculiar actuación en vivo de The Killers, similar a lo que han hecho otras bandas en el pasado como The Beatles (los pioneros), U2, Depeche Mode, Oasis, Red Hot Chili Peppers, entre otros.