Ha pasado un poco más de un año desde que Rammstein lanzó su más reciente producción discográfica Untitled, y hoy, se se ha reportado que la banda alemana de metal industrial estaría trabajando en su siguiente álbum de estudio.

De acuerdo con el sitio de fans Rammstein World, la banda liderada por Till Lindemann ingresó a los estudios La Fabrique en Saint-Rémy-de-Provence, Francia, donde grabó su último disco y donde, según se reporta, el grupo está trabajando en nueva música.

No hay ninguna duda, Rammstein está de regreso en los estudios La Fabrique, donde grabaron su último álbum de estudio. Algunos miembros e ingenieros ha sido vistos en Saint-Rémy-de-Provence, donde se encuentra el estudio. Rammstein World

Al momento, Rammstein no se ha pronunciado sobre el curioso descubrimiento de sus fans, pero dado que la situación de la pandemia está mejorando en Europa y con su gira de conciertos pospuesta para 2021, es probable que el grupo esté dedicando su tiempo libre a preparar su octavo álbum de estudio.

Mientras tanto, no olvides (no, seguro que no lo has olvidado) que Rammstein se presentará en la Ciudad de México el 30 de septiembre y 1º de octubre de 2021.