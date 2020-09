Tal y como lo habían prometido; Placebo ha hecho disponible a través de su canal de Youtube una de las dos presentaciones en México que forman parte de la “gira de verano virtual” que organizaron, con el fin de no dejar con las manos vacías a sus miles de admiradores luego de que la pandemia del Coronavirus los obligará a cancelar presentaciones.

“Estábamos muy decepcionados por no haber podido tocar en vivo para ustedes este verano, pero aún así queríamos salir de gira. Para reemplazarnos tocando en persona, sacamos algunos videos de los archivos y estamos organizando nuestra propia ‘gira de verano”, dijo la agrupación para la publicación local NME.

Junto a otros memorables conciertos, como el de Londres 1996 o Francia 1997; los shows en Vive Latino 2014 y Arena VFG (Coca Cola Zero) 2009 forman parte de este tesoro en directo sacado directamente de los archivos de Placebo. De momento, el único de ellos que se encuentra disponible es el ofrecido en la Perla Tapatía, que los vio promocionando su sexto material de estudio, Battle For The Sun (2009).

El espectáculo, que se extendió por espacio de hora y media, formó parte de la serie de conciertos gratuitos Coca-Cola Zero, en el que se hicieron acompañar por Babasónicos. La jornada estuvo nutrida principalmente por los cortes de su flamante nuevo disco, a excepción de “Julien” y “Kings of Medicine”.El resto del setlist incluyó algunos clásicos de su discografía como “Special Needs”, “Song To Say Goodbye” o “Special K”.

Por su parte, la gira de verano digital de Placebo continuará a través de su canal en Youtube, y el próximo 14 de septiembre se compartirá la presentación que corresponde a Festival Vive Latino 2014.