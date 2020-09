Siempre que pensamos que Kanye West ya no puede superarse -mediáticamente hablando- el intérprete de temas como “Stronger” o “Flashing Lights” encuentra la manera de sorprendernos; y ahora, ha logrado una proeza de la cual no se tenía registro desde lo escrito en las sagradas escrituras, en Mateo 14:22, para ser más precisos.

Tal y como en su momento lo hizo Pedro (discípulo de Jesús), Kanye West, en compañía de sus hijos y algunos de los miembros de su coro, caminaron sobre el agua 🙏🏼 durante la última sesión de Sunday Service ofrecida por el también empresario en el marco del Día del Trabajo en los EE.UU.

El conjunto caminó sobre un estanque cerca de Pinewood Studios, y mientras lo hacían, volaban palomas sobre sus cabezas. Desafortunadamente, Kanye no logró hacerlo tan bien como Pedro, pues una plataforma traslúcida escondida por el agua permitió al grupo lograr la mística hazaña. Las fotos y videos del evento fueron compartidos por la esposa de West, Kim Kardashian, en sus redes sociales.

Sunset Sunday Service in Atlanta tonight pic.twitter.com/N8zq9tCZJv — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 6, 2020

La sesión evangélica, sucedida en Atlanta, contó con la participación del mismo coro gospel con el que Kanye grabó Jesus Is King. El sermón fue dado por el televangelista y pastor Joel Osteen, quien por supuesto, no pudo dejar pasar la ocasión para abordar la historia bíblica de Jesús invitando a Pedro a caminar sobre el agua; para no desentonar con el ambiente de la reunión.