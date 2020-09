El aclamado trío inglés de rock, Doves, lanzó su último álbum de estudio titulado Kingdom of Rust en 2009. Y con el paso de la siguiente década, el grupo entro en una etapa de silencio, dando una falsa señal a los fans de que podría cerrar cortinas.

Afortunadamente no fue así, y el día de hoy, la espera de 11 años terminó con el lanzamiento de The Universal Want, la quinta producción discográfica de Doves de la cual ya pudimos escuchar anteriormente las canciones “Cathedrals of the Mind”, “Carousels” y “Prisoners”.

Y bueno, como datos importantes, The Universal Want fue grabado durante un período de dos años, entre 2018 y 2020 en distintos estudios de Inglaterra y con la ayuda del productor Dan Austin, quien ha trabajado, básicamente, con la crema y nata de la música inglesa, entre los cuales están Robert Plant, Massive Attack, Placebo, entre otros.

Sin más, escucha a continuación el nuevo álbum de Doves, sin duda alguna, uno de los lanzamientos más anticipados de este 2020.