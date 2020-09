Sin lugar a dudas, una de las parejas más famosas del rock alternativo de la década de los noventa fue la conformada por Courtney Love y Kurt Cobain, quienes a pesar de su tumultuosa y frenética relación, contrajeron nupcias en 1992 luego de algunos meses de intenso romance.

Y aunque existen múltiples aristas y matices mediáticos en la relación de ambos músicos, quizás una de las cosas que los fanáticos del grunge aún se siguen preguntando es por qué la dupla Cobain-Love nunca produjo un material colaborativo, considerando que sus respectivas bandas (Nirvana y Hole) se encontraban en la cima del éxito. Quizás lo más cerca que estemos de ello fue la primera -y única- ocasión en la que Courtney y Kurt subieron juntos a un escenario durante el verano de 1993, e interpretaron un par de canciones.

Sucedió un 8 de septiembre de 1993 durante el recital benéfico Rock Against Rape en el Club Lingerie de la ciudad de Los Ángeles. Pese a que ninguno de los dos estaba confirmado como acto musical del evento, la pareja subió a la tarima armados con un par de guitarras acústicas e iniciaron el mítico palomazo con “Doll Parts” y “Miss World” de Hole. Acto seguido, la rubia presentó a Cobain como “su esposo Yoko” y dijo:

“Miren de cerca. Esta es la primera y última vez que verán que esto suceda”. Courtney Love

Y así fue; pues se trató de la única ocasión en la que los enamorados compartieron reflectores. Siguieron con “Pennyroyal Tea” de Nirvana (que saldría en In Utero dos semanas después), y “Where Did You Sleep Last Night?“, de Leadbelly, track que re-versionarían al año siguiente para su set de MTV Unplugged. Para finalizar la breve velada, Courtney se refirió a ambos como “Sonny y Cher”. Disfruta del audio de la legendaria presentación a continuación.