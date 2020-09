Han pasado 11 años desde aquel verano del 2009, cuando Kanye West subió al escenario de los MTV Video Music Awards e inesperadamente le arrebató el micrófono a Taylor Swift -quien recibía el premio a “Mejor Video de una Artista”– para decir que en realidad debería de haber ganado Beyoncé.

Y luego de más de una década, el empresario y músico declaró en entrevista con Nick Cannon que el altercado de esa noche, fue por voluntad de Dios.

“Si Dios no hubiera querido que corriera a interrumpir el discurso de Taylor Swift y que dijera que el premio se lo merecía Beyoncé, él no habría querido que me sentara en la primera fila. Hubiera estado hasta atrás”.