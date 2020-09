Hubo una época en la que no todo era blanco y azul, negro y verde, negro y rojo; una época en la que nuestros reproductores contenían meramente lo que íbamos encontrando en la vida real, y los algoritmos no sólo no dictaban nuestro “gusto musical”, sino que ni existían, ni dominaban ni nos decían qué escuchar.

Winamp representa esa época; una de identidad propia y de introducción ––para muchos– al vasto mundo del internet donde antes de aventurarte a a ver animaciones, leer artículos, jugar cosillas y conocer gente en salas de chat, personalizabas el “skin” de tu reproductor, acompañado de tus canciones favoritas, descargadas en formato MP3, y le invertías largas horas a navegar la red.

¡Enserio era una belleza! Lo cambiabas a tu antojo y acorde al mood que tenías para ese momento. Y ahora, todos esos skins realizados durante tantos años por miles y miles de artistas, serán exhibidos en una galería que conmemorará esas bellas épocas de Winamp.

“The Winamp Skin Museum” es el nombre de este magnífico proyecto creado por Jordan Eldredge, quien además de ser un ingeniero en Facebook, se dio a la tarea de recopilar los miles de skins que se crearon en aquella época, abriendo también la oportunidad de descargarlos y aplicarlos en algún emulador de Winamp old-school que puedes encontrar en la red con tan solo typear “Winamp” en Google.

Hasta el momento, la exhibición cuenta con 65,000 skins que con el tiempo irán creciendo entre nuevos y viejos artes que se sumen a la base de datos.

¿Quieres conocerla? ¡Da click aquí y disfruta de este viaje de nostalgia!