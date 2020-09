Luego de un largo silencio, finalmente se hizo oficial que como el resto de conciertos, el de Tame Impala que sucedería este mes en el Foro Sol de la CDMX se pospondrá hasta el 2021. Aún no se ha dado a conocer la fecha exacta, pero todos aquellos que ya tenían boleto podrán acceder al evento del próximo año. Y mientras esperamos un poquito más, qué mejor que recordar una de las actuaciones titulares del conjunto australiano durante el festival Panorama 2017 en Nueva York.

La agrupación de Kevin Parker se presentó en el marco de la gira internacional por Currents (2015); el mismo tour con el que visitaron el Palacio de los Deportes en la CDMX y el Auditorio Banamex en Monterrey un año antes.

El setlist, que se extendió por espacio de 90 minutos, arrancó con “Nangs” y “Let It Happen” de su flamante nuevo disco. El resto de la curaduría estuvo bastante balanceada, pues también se escucharon tracks de Lonerism (2012), Innerspeaker (2010), y algunos sencillos como “Sestri Levante” en su versión corta. Y luego de un breve encore, la presentación terminó con dos clásicos instantáneos: “Feels Like We Only Go Backwards” y “New Person, Same Old Mistakes”.

Aquel verano del 2017, Tame Impala compartió las letras grandes del cartel de Panorama 2017 con Alt-J, Nick Murphy, Nicolas Jaar y Belle & Sebastian. Disfruta de su presentación a continuación, en calidad HD.