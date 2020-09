View this post on Instagram

Woman/witch and the symbolic center of her world. . . #Bartender #FemaleBartender #BartenderStyle #BartenderSwag #BartenderOnDuty #MexicanBartenders #BrujasBar #Brujas #CasaDeLasBrujas #MexicoCity #Witchcraft #Witches #Imbibe #BeautifulBooze #PlazaRioDeJaneiro #EdificioRioDeJaneiro #ColoniaRoma #RomaNorte #RomaNorte #RomaCDMX