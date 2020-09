La legendaria banda londinesa que lograra convertirse en un proyecto de culto por allá del ’84, está de regreso en nuestro radar con el anuncio de un lujoso boxset titulado ‘This Far’ que recorrerá absolutamente toda su discrografía.

Compilando todos sus trabajos de estudio que abarcan desde el ’84 con ‘Diamond Life’, hasta ‘Soldier Of Love’ del 2010, este boxset cargará con toda la carrera de Sade en vinilos de 180-gramos remasterizados en los estudios de Abbey Road.

Mientras que para Epic, Portrait, RCA y Sony no fue fácil llegar a un acuerdo que unificara la cesión de derechos y permisos para hacer esto posible, ya es 100% oficial e incluso un preview de los artes está disponible a continuación:

‘This Far’ está disponible en Amazon, y aunque el boxset prometa incluir “la discografía completa“, la banda ha comentado que es posible que lo que lleve sea “sólo una parte“, pues tras haber liberado “Flower Of The Universe” en 2018, puede que no hayamos visto lo último de Sade todavía.