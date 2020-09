Recientemente durante una entrevista para GQ Magazine, el actor John Boyega externó una serie de fuertes declaraciones en contra de Disney y los escritores involucrados en la última trilogía de Star Wars.

Arrancando a partir del innegable hecho de que a Finn –su personaje en las películas– le fueron quitando protagonismo e importancia durante el desarrollo de cada película, Boyega dejó muy en claro un hecho incómodo pero muy real:

Y Boyega puede no estar muy equivocado, pues cuando los anuncios de ‘The Force Awakens‘ salieron al mercado, la franquicia parecía vendernos la idea de un primer protagonista no-blanco en la saga. Cosa que se disolvió con el protagonismo de Adam Driver, y el forzado romance entre Kylo Ren & Rey.

“Ni Disney ni sus escritores saben una mierda de cómo verdaderamente incluir a personajes de color. No estoy exponiendo nada que el mismo Adam Driver no haya dicho; no estoy exponiendo nada que la misma Daisy Ridley haya externado.

Incluso si prestas atención, en algún momento intentaron crear una relación romántica entre Finn & Rose Tico, misma que ni siquiera pudieron concretar y que a la llegada de ‘The Rise Of Skywalker’, simplemente se fue al carajo porque así es como nos ven a los actores no-blancos: no sé qué hacer contigo, al carajo”.