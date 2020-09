Mucho se ha hablado acerca de la segunda temporada de ‘The Mandalorian’: que si ya está terminada y por eso Jon Favreau ya tiene escrita hasta la tercera temporada, que si aparecerán personajes de las películas originales, ó que si George Lucas ya está formando parte del guión y tomará el liderazgo de la serie.

Mucho blah, blah, blah y pocos datos duros, ó al menos eso creíamos hasta el día de hoy.

En un comunicado de prensa, Disney+ ha hecho oficial la fecha de estreno de la segunda temporada de ‘The Mandalorian’, misma que tocará base hasta el 30 de octubre en un ánimo de recordarle al público que el mejor traje de Halloween este año no es un cubre bocas, sino un casco mandaloriano y un Baby Yoda en el hombro, porque “This is the way”.

Mientras que su primera temporada fue fácilmente pirateada en diferentes sitios de streaming ilegales en la red, Jon Favreau y Disney+ han hecho énfasis de que en un futuro, esto no será tan sencillo. Así que vaya, si realmente eres fan, ¿por qué no considerar contratar el servicio?