A través de redes sociales, el menor de los hermanos Gallagher, Liam, ha confirmado el lanzamiento de su tercer material discográfico como solista, y además, aseguró que el primer sencillo estará disponible en algún punto del 2020.

El último material discográfico del ex-líder de Oasis fue Why Me? Why Not lanzado en septiembre del 2019; sucesor de su debut como solista As You Were del 2017. Hoy (1ro de septiembre), un fan en Twitter le preguntó a Gallagher si su tercer álbum “saldría este año o el próximo”.

“El próximo año, pero te daré una pequeña melodía este año para animarte” dijo el cantante de 47 años de edad.

Nxt year but I’ll give you a little tune this year to cheer youse up — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 1, 2020

Más adelante durante el intercambio de tweets, otro fanático cuestionó si el cantante estaba más emocionado por su actuación titular como parte del festival Reading & Leeds 2021 o por lanzar su tercer álbum. “Ambos”, respondió.

Recientemente, Liam Gallagher fue anunciado como uno de los actos principales de famoso festival inglés Reading & Leeds en donde compartira espacio estelar con Queens of the Stone Age, Post Malone, Stormzy entre otros; luego de que la edición 2020 (en la que también participaría) fuera cancelada por el Coronavirus.