De acuerdo a lo informado por Deadline, Netflix ya está trabajando en un nuevo documental sobre Woodstock ’99, el infame festival recordado tanto por sus legendarias presentaciones -incluyendo las de Limp Bizkit o Megadeth– así como por la espiral de caos y disturbios que se presentaron en la quinta re-imaginación de la celebración músico-cultural.

Después de Woodstock ’94, el evento de 1999 en el norte del estado de Nueva York surgió como otra versión moderna de la histórica Feria de Música y Arte de Woodstock de 1969. Sin embargo, la cobertura de medios internacionales sobre el festival de 1999 exhibieron un evento empañado por violencia, incendios, saqueos y hasta acusaciones de agresión sexual.

Todos estos elementos y más serán explorados en la próxima serie documental (aún sin título), producida por Raw y BBH Entertainment. Raw es la misma compañía que produjo documentales recientes de Netflix como Don’t F ** k With Cats: Hunting an Internet Killer y Fear City: New York vs. The Mafia.

Según Deadline, la serie “profundizará en la cultura que creó Woodstock ’99 y contará la historia real detrás de cómo ‘tres días de paz, amor y música’ se incendiaron”. Su enfoque es la “historia no contada de un momento musical histórico que dio forma al panorama cultural durante una generación”.

Quizás una de las actuaciones más recordadas es la de Limp Bizkit, transmitida a través de la cobertura de MTV en donde se exhibió en vivo y en directo el caos y destrozos realizados por los asistentes durante la interpretación de “Break Stuff”.