Death Cab for Cutie, la veterana y adorada banda de indie rock, ha anunciado un livestream especial para celebrar el 15 aniversario de su celebrado álbum titulado Plans.

El livestream de Death Cab for Cutie consistirá en la transmisión completa del video álbum Directions, el cual incluye un videoclip para cada canción, y cada uno fue realizado por un director distinto.

La cita del livestream especial de Death Cab for Cutie es este Sábado 5 de septiembre a las 4:00 pm MEX y lo podrás ver completamente gratis en el canal de la banda en YouTube.

Plans es el quinto álbum de Death Cab for Cutie, pero lo más importante es que representó el salto de la banda a un sello discográfico transnacional, Atlantic Records, lo cual ayudó a que Ben Gibbard y compañía lograran la exposición mundial.

Y entre las canciones más famosas del álbum Plans están “Soul Meets Body”, “Crook Teeth” y “I Will Follow You Into the Dark”, este último considerado como uno de los clásicos favoritos entre los fans de la banda.