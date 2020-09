Este año, Gorillaz ha logrado mantenerse a flote a pesar de la pandemia, principalmente gracias a su serie de sencillos llamada Song Machine, con la cual la banda virtual ha lanzado colaboraciones con artistas como Slowthai, Slaves, Fatoumata Diawara, Peter Hook, Georgia, Tony Allen, Skepta, Octavian y ScHoolboy.

El día de hoy se ha filtrado la posible próxima entrega de Song Machine de Gorillaz, y de acuerdo con los rumores que circulan por Internet, la nueva canción podría tratarse de una colaboración con Robert Smith de The Cure.

La información proviene directamente de un usuario de Shazam (la famosa app para reconocer canciones), el cual encontró en dicha plataforma el registro de una canción llamada “Strange Timez” de Gorillaz con Robert Smith.

¿Cómo dio con este registro? Fácil, el último lanzamiento de Song Machine, correspondiente a la colaboración con ScHoolboy Q, incluye al final un fragmento del próximo episodio de la serie, el cual, al shazamearlo, se obtiene la información detallada de la nueva canción de Gorillaz, supuestamente con Robert Smith de The Cure.

¡GORILLAZ X The Cure! 🤟🖤

En Reddit se ha filtrado, supuestamente, que el siguiente episodio de Song Machine será con la colaboración de Robert Smith, vocalista de The Cure.

¿Qué les parece? pic.twitter.com/pNqKNgs33N — Damon Albarn Fans (@FansDamon) August 21, 2020

De momento, esta información no ha sido confirmada por Gorillaz ni por The Cure. En meses pasados, Gorillaz dio pistas de una posible colaboración con Tame Impala, la cual, al día de hoy, aún no ha sido concretada.