Si eres de esas personas que aún no se anima a suscribirse a Netflix, o si por el contrario tu cuenta ya expiró y no las has renovado, ¡entonces te tenemos una excelente noticia!, pues la plataforma de streaming más famosa del planeta ha hecho disponibles algunos de sus contenidos de manera completamente gratuita; pero ojo, que solo será por tiempo limitado.

La estrategia de Netflix tiene dos beneficios notables. El primero de ellos es brindar contenido de calidad y gratuito para todas las personas del mundo -con conexión a internet- que están sufriendo los estragos de la cuarentena extendida por el Coronavirus; y la segunda, atraer potenciales nuevos clientes a su servicio.

Para disfrutar de los 10 contenidos libres de Netflix lo único que tienes que hacer es dirigirte a este enlace, en donde no se te solicitará ningún tipo de registro.

¿Qué producciones están disponibles?

En el apartado de series serán 7 las producciones que intentarán enganchar al público cautivo de Netflix. Destacan Stranger Things (las tres temporadas) y el drama adolescente español Elite. También están disponibles Grace and Frankie, When They See Us, Our Planet, Love Is Blind y The Boss Baby: Back in Business.

Por su parte, 3 de las películas más exitosas del catálogo de Netflix también harán su debut gratuito. Se trata de Bird Box (con Sandra Bullock), Murder Mystery y la nominada a los premios Oscar, The Two Popes.