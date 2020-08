Tal y como fue anunciado esta semana, The Rolling Stones ha compartido su colaboración con The Killers, la cual se trata de un remix de la canción “Scarlett”, y que también incluye la participación de Jacques Lu Cont.

Originalmente, “Scarlett” llegó este año como una canción inédita de The Rolling Stones grabada en 1973, y llamó aún más la atención debido a que incluye la colaboración de Jimmy Page de Led Zeppelin.

La canción “Scarlett”, así como los remixes realizados por The Killers y The War On Drugs (previamente estrenado), formarán parte de la nueva reedición de lujo del álbum Goats Head Soup, misma que estará disponible el próximo 4 de septiembre.

¡Escucha a continuación la colaboración de The Rolling Stones con The Killers!