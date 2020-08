Debo comenzar esta nota aclarando algo: esto de acá, es una gigantesca suposición por parte del sitio de WeGotThisCovered, website que en el pasado ha tirado adelantos de este tipo gracias a las fuentes tan insiders que tienen en productoras, estudios y demás, y que rara vez se ha equivocado en cuanto revelaciones de esta clase.

Y ahora, las posibilidades de que cometan un error son aún más pequeñas, y es que tras haber analizado el DC FanDome que se llevó a cabo por videoconferencia junto a los actores de la serie ‘The Flash‘, diferentes clips fueron presentados durante la misma en la que explicaban como la película estelarizada por Ezra Miller, podría no sólo tocar los diferentes universos que el cómic desempeña en ‘Crisis On Infinite Earths‘, sino además, otras tangentes dentro de DC como “Multiverso“.

Y esta sería la primera vez que DC reaccione a nivel cinematográfico a la posibilidad de un “Multiverso“. Y es que ya en el pasado, la serie ‘The Flash‘ estelarizada por Grant Gustin, contó con una aparición especial de Ezra Miller dando vida a su versión de Barry Allen (síp, los dos Barry Allen de diferentes multiversos, en un mismo lugar).

Y ahora teniendo eso en cuenta, la puerta se ha abierto a que The Flash no sólo toque las distintas versiones de su serie ó película, sino además, otras series y películas dentro del multiverso de DC (como lo es el Batman de Michael Keaton de aquella época de Tim Burton).

Así que es justo asumir que en esa mezcla, Constantine y Watchmen también formen parte considerando que en la última entrega de ‘Watchmen: Dooms Clock’, los personajes de ese cómic se mezclaron con Batman y otros personajes de Justice League.

Aquí la única pregunta que queda es: ¿será el Constantine de Keanu Reeves? WGTC asume que sí, considerando que uno de los muchos Batmans que van a incluir, será Michael Keaton.