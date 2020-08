¡Muy buenas noticias para los fanáticos de The Nightmare Before Christmas! Luego de casi 15 años, el clásico animado en formato stop motion de Tim Burton ha llegado al mundo de los cómics, pues recientemente la historia fue re-lanzada a través de una increíble novela gráfica.

El pasado 12 de agosto, Dark Horse Comics (la misma editorial de The Umbrella Academy) publicó la historieta sobre el rey de “Ciudad Halloween”, Jack Skellington, para volver a atraparnos con su oscura y retorcida fantasía.

La novela gráfica de 56 páginas fue re-imaginada por Alessandro Ferrari (Star Wars: Original Trilogy Graphic Novel), ilustrada por Massimiliano Narciso (Disney Frozen and Frozen 2: The Story of the Movies in Comics) y contó con el trabajo de Kawaii Creative Studio como coloristas.

“Prepárate para una retorcida historia de miedo y deleite con este recuento de la innovadora película stop-motion. En Halloween Town reina el Rey Calabaza, Jack Skellington. Cuando un vacío comienza a crecer en él, se encuentra lejos de casa en Christmas Town. Pensando que esta es la respuesta a su melancolía, Jack decide hacerse cargo de la Navidad. . . Pero cuando una visión predice un final horrible, ¿debería Jack gobernar la Navidad? ¿O ya es demasiado tarde?“, se puede leer como sinopsis oficial del cómic.

The Nightmare Before Christmas: The Story of the Movie in Comics HC ya está disponible para su compra en versión tapa dura a través de este enlace. Tiene un costo de $10.99 dólares ($240 pesos) más gastos de envío.