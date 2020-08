Sin lugar a dudas, Keanu Reeves se ha consolidado como uno de los actores más populares y queridos de Hollywood, con decenas de propuestas y rumores sobre su participación -o no- en distintos proyectos; siendo los de superhéroes los más solicitados.

Recientemente, el actor de 55 años de edad ofreció una entrevista en el marco del lanzamiento de Bill & Ted Face the Music, su más reciente largometraje; y un astuto reportero le preguntó si había algún papel en sus 35 años de trayectoria que no haya podido interpretar. Para la sorpresa de muchos, Reeves confesó que hay un popular superhéroe que se le negó, y no logró encarnar: Wolverine.

“Siempre quise interpretar a Wolverine. Es muy tarde ya. Se llenó muy bien el papel. Estoy bien con eso ahora. Oh, sí, el Wolverine de Frank Miller, seguro”, dijo Keanu.

Y aunque una futura re-imaginación de Wolverine a cargo de Keanu no parece viable en un futuro cercano; diversos rumores nos hacen creer que muy pronto veremos al actor de John Wick en alguna de las dos franquicias de superhéroes más populares del planeta.

Por una parte, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, aceptó que han tratado de trabajar con Keanu Reeves en casi todas las películas que han producido, con las últimas especulaciones vinculándolo al protagónico de un próximo remake de Ghost Rider.

Por supuesto, el Universo DC no piensa quedarse atrás en la carrera por el corazón de Keanu, y recientemente se ha hablado sobre una secuela de Constantine (2005), en donde el actor regresaría para interpretar al detective de lo oculto, John Constantine.