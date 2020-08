Hace pocas horas, The Rolling Stones tomó su cuenta de Twitter para anunciar una nueva colaboración con The Killers y Jacques Lu Cont, la cual estará disponible este Viernes 28 de agosto.

De acuerdo con el anuncio de Mick Jagger y compañía, la colaboración está relacionada con la canción “Scarlett”, la cual pudimos escuchar hace pocas semanas e incluye la participación del legendario guitarrista Jimmy Page.

De hecho, hace algunos días, The Rolling Stones publicaron un remix de “Scarlett” a cargo de The War on Drugs, así que la colaboración con The Killers podría tratarse de algo similar.

Sea como sea, esta serie de lanzamientos inéditos y colaborativos aparecerán en la próxima re-edición de lujo del álbum Goats Head Soup, original de 1973, y que estará disponible el próximo 4 de septiembre.