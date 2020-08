Fue durante el fin de semana pasado que Matt Reeves y el Universo Cinematográfico de DC presentaron el primer avance de The Batman, la nueva película sobre el héroe de Ciudad Gótica estelarizada por Robert Pattinson, y cuyo antagonista, el Acertijo, será encarnado por Paul Dano (There Will be Blood, 2007).

El trailer, que se produjo con tan solo el 25% de la película rodada no muestra explícitamente el rostro del villano; y en cambio, deja esa parte a la imaginación del receptor con una única pista: su lúgubre voz.

Todo parece indicar que Matt Reeves tomó cierta inspiración de otro famoso rival del “Caballero de la Noche” quien en 2008 mostró una de sus versiones más aplaudidas de la mano de Heath Ledger como el Guasón , bajo la dirección de Christopher Nolan en The Dark Knight.

Esta nueva faceta de el Arcetijo, al igual que el personaje interpretado por Ledger, se niega al espectáculo y al ego y se muestra más interesado en el misterio y en las injusticias sociales, que pondrán contra la pared al nuevo Batman. El personaje está hablando claramente de enfrentar a la ciudad contra el héroe murciélago, contra sí misma, y Batman contra Bruce Wayne. Es similar a cuando el Guasón hizo que Bruce evaluara su esencia, sus principios morales y la política de “no matar”.

El Acertijo de Dano parece estar haciendo lo mismo, no solo tramando juegos para el murciélago, sino también tratando de hacer un cambio significativo en la sociedad, colocándose a sí mismo como un símbolo. También estará lidiando con los ideales y filosofías de la ciudad y el propio Bruce, algo que el Guasón de Ledger supo aprovechar.